Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве россиянина

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Казахстан выдал Таиланду россиянина, которого подозревают в вымогательстве 1,8 млн бат ($50,3 тысячи) у супругов из России. Казахские силовики арестовали Данила Угая по запросу Интерпола, сообщает издание Bangkok Post.

Граждане РФ Евгений и Екатерина Абдуллины в сентябре 2022 года подали жалобу в полицию острова Самуй. По словам пары, группа мужчин запугала их и потребовала перевести им $3 млн в криптовалюте, но чета сказала, что на тот момент у них было лишь $58 тысяч, после чего перевела им большую часть этой суммы.

Полиция начала расследование, в результате были установлены личности подозреваемых. Среди них три гражданина Казахстана, двое граждан Германии и один россиянин. Сейчас все шестеро злоумышленников задержаны.

Ранее стало известно, что футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Амстердам также запросил экстрадицию 32-летнего спортсмена. Он обвиняется в причастности к торговле кокаином и нанесении ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Суд Амстердама приговорил его к шести и полутора годам лишения свободы соответственно.

Его задержание подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед. Она отметила, что служба будет добиваться экстрадиции футболиста.