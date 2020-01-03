https://static.news.ru/photo/e024fda4-3046-11ea-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Казахстан и США заключили соглашение о воздушном сообщении на принципах «открытого неба». Контракт подразумевает, что он подписан «в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации» (ИКАО).

Рекомендации подразумевают либерализацию воздушного транспорта, а это предоставляет возможности для перевозчиков, желающих выполнять полёты между Казахстаном и США, сообщает РИА Новости.

Интересно, что контракт позволит установить прямые регулярные рейсы между двумя странами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Казахстана разрешили всем категориям иностранцев находиться на территории республики до 30 дней без оформления регистрации. Соответствующий закон подписан президентом Касым-Жомарт Токаевым. Согласно новым правилам, принимающая сторона должна будет уведомить миграционную службу о прибытии гостя из-за рубежа в течение трёх рабочих дней с момента его въезда в страну.