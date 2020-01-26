https://static.news.ru/photo/3edd4860-402d-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории республики для транзитных пассажиров из Китая. Всего для недопущения распространения коронавируса на территории Казахстана принято десять организационных мер.

Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР, — говорится в одном из поручений главы правительства.

Кроме того, в пунктах пропуска на государственной границе усилят санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль; за всеми лицами, прибывающими из КНР, установят медицинское наблюдение по месту проживания; выезд в Китай в служебные командировки, по личным делам и в турпоездки будет ограничен; работу центра китайско-казахстанского приграничного сотрудничества временно приостановят.

Премьер также поручил подготовить медучреждения к оказанию помощи в случае ухудшения эпидситуации, поддерживать связь с гражданами Казахстана, находящимися на территории КНР и в случае необходимости экстренно их эвакуировать. Госорганам поручено взаимодействовать со службами КНР для координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, в Киргизии решается вопрос о создании санитарно-карантинных пунктов на границе с Казахстаном, расформированных ранее в связи с вхождением Киргизии в ЕАЭС. Со следующей недели в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае начинают работать посты на КПП «Акжол», «Мост Дунларова», «Актилек», «Чалдовар». Уже функционируют 11 круглосуточных санитарно-карантинных пунктов на границах с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, на которых проводится термометрия. На сегодняшний день лиц с признаками инфицированности коронавирусом 2019-nCoV в Киргизии не выявлено.

Уже более двух тысяч человек заразилось коронавирусом в Китае.