Катар пригрозил не отправлять в Европу газ в случае ограничения цен для РФ

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Катар пригрозил не отправлять газ в Европу в случае введения ЕС потолка цен на энергоносители из России. Лучшим решением правительство страны называет свободный рынок, пишет Spiegel со ссылкой на министра энергетики Катара Саада Аль-Кааби.

По информации издания, Германия и другие страны ЕС хотят заменить российские энергоносители поставками из Катара, но министр энергетики страны открыто заявляет, что газ может оказаться «где-то еще». Аль-Кааби отметил, что вмешательство в функционирование рынка разрушается уже устоявшиеся правила конкуренции, которая Европа применяла ко всем производителям.

Катар ранее по просьбе западных стран обязался не перенаправлять на другие рынки предназначенные для Европы товары. Но по контракту ему это не запрещается.

Если вы пытаетесь исправить рынок, вы идете против всех антиконкурентных законов, которые европейцы пытались наложить на продавцов. И теперь они делают это сами, — рассказал глава ведомства.

Он добавил, что хотя Катар и придерживается ранее достигнутых договоренностей, это не мешает ему поступать со своими объемами поставок на свое усмотрение.

Катар придерживается [прежних договоренностей], но ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объемами все что захотим. Но это было обещание, которое мы дали на определенный срок. Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем, — пригрозил Кааби.

После заявления катарской стороны цены на газ в Европе выросли более чем на 10%.

Свободный рынок — всегда лучшее решение. Проблема заключается в цене, которую страны или компании готовы платить, — подытожил министр энергетики Саад Аль-Кааби.

Ранее сообщалось, что США вместе со своими союзниками не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до выборов в Конгресс 8 ноября. Отсутствие окончательных условий по данному вопросу связано, в том числе, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.