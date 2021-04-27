Катар и Россия не продвинулись в переговорах о поставках С-400

https://static.news.ru/photo/0465206e-a782-11eb-bdce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Доха не смогли сделать шаг вперёд в процессе обсуждения поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани.

У нас есть много направлений военного сотрудничества, в частности, в области подготовки личного состава, существуют соответствующие соглашения в этой сфере. Взаимодействие в военной сфере продолжает развиваться. По поводу С-400: никаких подвижек по этому вопросу нет, — заявил дипломат.

Он добавил, что представители ВС Катара намерены прибыть в Россию с визитом в августе для участия в совместных учениях с российскими военными и в Международных армейских играх.

Ранее стало известно, что турецкие власти ведут переговоры с Россией о закупке второго полка систем противовоздушной обороны C-400. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, турецкая сторона предложила Вашингтону создать техническую группу по C-400, чтобы найти «формулу решения».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ЗРК С-400, который Турция купила у РФ, несовместим с технологиями Альянса. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать натовской авиации. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами Блока о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.