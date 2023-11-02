Карты UnionPay прекратят работу за границей Карты UnionPay больше не будут работать за границей из-за санкций США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Карты платежной системы UnionPay подпавшего под санкции США банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом с 3 ноября, сообщила ТАСС поддержка банка в официальном чате владельцев карты UnionPay от «Русского стандарта». Там посоветовали клиентам за границей снять наличные с карт, так как операции могут приостановить в ближайшее время.

Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом, — отметили в банке.

Ранее стало известно, что в ближайшее время на Кубе появится возможность расплачиваться рублями по карте «Мир». По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, он провел встречу с президентом Мигелем Диас-Канелем, и один из вопросов, которые обсуждались, касался развития туризма: полноценное внедрение платежной системы «Мир» повысит интерес к Кубе со стороны российских путешественников. Теперь у россиян появится возможность оплаты товаров и услуг непосредственно картой в кубинских ресторанах и магазинах.

Также директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что российские карты «Мир» уже принимают на значительной части Венесуэлы и на острове Маргарита. По словам дипломата, работа по внедрению отечественной платежной системы на всей территории республики продолжается.