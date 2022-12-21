Карты «Мир» принимают за рубежом в девяти странах

Фото: Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com

Карты платежной системы «Мир» принимают за рубежом в девяти странах, пишет РИА Новости со ссылкой на представитель платежной системы. Это Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия.

В настоящее время в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее банки самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир» в сети своих устройств, — рассказал сотрудник службы поддержки держателей карты «Мир».

По другим данным, в список не входит Узбекистан, где с сентября приостановили обслуживание карт по техническим причинам. Во Вьетнаме карты «Мир» принимают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах.

Банки в Казахстане ранее получили разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами на использование карт российской платежной системы «Мир» внутри страны, сообщает Агентство республики по регулированию и развитию финансового рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти операции будут находиться под особым контролем.

Ранее РБК сообщал о том, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Об этом рассказали два источника на рынке. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ.