Карту «Мир» начали принимать в отелях, магазинах и кафе на Кубе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковские карты платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе, передает РИА Новости. Теперь российские туристы смогут расплачиваться в отелях и магазинах при гостиницах в Гаване и на курорте Варадеро. При этом отмечается, что система только начала внедряться, поэтому лучше заранее уточнять, где именно оплата картой «Мир» уже возможна.

На днях, действительно, карту «Мир» стали принимать в отелях и магазинах при гостиницах в столице страны Гаване и на курорте Варадеро, — говорится в сообщении.

По информации агентства, карты работают, например, в сетях Blue Diamond Resorts и Melia Cuba. Во многих отелях систему начали внедрять массово. До недавнего времени расплатиться картой «Мир» на острове было невозможно. Однако возможность снять наличные с помощью банкоматов имелась.

Ранее посол РФ в Лаосе Владимир Калинин рассказал, что в азиатской стране начали принимать карты российской платежной системы «Мир». По его словам, пользователи карт могут снять лаосские кипы в местных банкоматах в тестовом режиме. Калинин считает «неоправданным», что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью у россиян. Он выразил надежду, что открытие дополнительных авиарейсов привлечет в эту страну больше российских туристов.