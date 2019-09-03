https://static.news.ru/photo/5a89c4f2-ceb4-11e9-8906-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://www.facebook.com/komsaga

Карта, на которой украинские города Львов, Ровно и Луцк изображены в составе Польши, возмутила жителей Украины.

Необычную карту, на которой также в составе Польши обозначена столица Литвы — Вильнюс, обнаружил пользователь Facebook Александр Комяхов в поезде, курсирующем по маршруту Жешув — Пшемысль. Он отметил, что на вагонах также изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии.

При этом Комяхов подчеркнул, что заметил необычный поезд в день визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского.

Пользователей Сети возмутила смелость польских железнодорожников, и они поспешили найти объяснение увиденному.

Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти. Так что все впереди, — оставил комментарий к записи один из подписчиков.

Многие также предложили запустить поезда, на которых польские города Жешув, Перемышль и Люблин станут частью Украины.

Ранее News.ru писал о том, что глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии. Он заявил, что такое решение приняла Россия, а Польша не имела суверенного права воздействовать на него, а также настоял на том, что вопрос репараций всё ещё не закрыт.