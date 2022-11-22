Карманные часы почтальона с «Титаника» проданы с аукциона за $116 тысяч

Фото: henryaldridge.com

Часы Оскара Скотта Вуди

Карманные часы почтового клерка Оскара Скотта Вуди, погибшего во время крушения «Титаника» проданы с аукциона в Англии за £98 тысяч ($116 тысяч). Часы были найдены через месяц после кораблекрушения, их стрелки остановились, когда судно и их владелец погрузились в холодные воды Атлантики 14 апреля 1912 года. Торги были устроены аукционным домом Henry Aldridge & Sons из графства Уилтшир, о чем сообщается на сайте организации.

Часы, прежде чем уйти с молотка, были переданы вдове почтальона, Лейле. Также с аукциона были проданы другие вещи с «Титаника». Ушло с молотка за £50 тысяч ($59 тысяч) меню ресторана первого класса. За £41 тысячи ($48 тысяч) был продан список пассажиров перового класса. Он принадлежал игроку в карты Джорджу Бреретону, который во время трансатлантического рейса собирался подзаработать на пассажирах и с этой целью формировал их список.

Фрагмент колонны из зала ресторана был продан за £23 тысячи ($27 тысяч), тарелка для десерта с затонувшего судна — за £20 тысяч ($23,6 тысячи).

Ранее сообщалось, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, продал свой Rolls-Royce Silver Shadow, который раньше принадлежал солисту Qeen Фредди Меркьюри. Машина была выставлена на аукцион Sotheby’s в Лондоне, торги по продаже уникального авто состоялись 5 ноября.