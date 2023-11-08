Карлсон заявил, что Украина никогда не победит Россию Журналист Карлсон: война на Украине и президентство Байдена подходят к концу

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Такер Карлсон

Война на Украине, как и срок полномочий президента США Джо Байдена завершаются, оба эти процесса стали трагическими для современности, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети Twitter (X). По его мнению, НАТО недооценила возможности России в зоне специальной военной операции и дело идет к переговорам.

Две определяющие трагедии нашего времени — война на Украине и президентство Джо Байдена — наконец-то неизбежно подходят к концу. Оба изжили свою полезность. Война на Украине, на которую некоторые указывали уже почти два года, что она никогда не будет выиграна Украиной, поскольку население России, население которой превышает 100 млн человек, наконец, очевидно, движется к мирным переговорам. НАТО, похоже, признало, что на самом деле это не сработает, — считает он.

Ранее в Госдуме Карлсона причислили к западной так называемой контрэлите. По мнению заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового, в эту группу можно отнести также таких личностей, как экс-президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, создатель Pink Floyd Роджер Уотерс.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке Карлсон предрек США банкротство и войну с Ираном. Он уверен, что Вашингтон ждет беспрецедентный экономический кризис, назвав его новой Великой депрессией. Телеведущий напомнил, что миллионы человек из беднейших стран мира приехали в США только за последние годы, и большинство из них живут на пособия. Поэтому, заключил журналист, легко представить, что ждет общество, если деньги вдруг закончатся.