Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, что президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Телеведущий добавил, что он общался с российским лидером не под запись после интервью в Москве, однако не раскрыл содержания разговора.

Конечно, — сказал он, отвечая на вопрос, готов ли Путин к компромиссу по Украине.

По словам Карлсона, работа лидеров любой страны на планете, кроме, возможно, США в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией.

Ранее Карлсон взял интервью у Путина и опубликовал его на своем сайте. Интервью в соцсети Twitter (X) набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.

Интервью Путина бывшему ведущему Fox News стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с телеведущим Павлом Зарубиным он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.

Ранее Песков сообщил, что Путин достаточно быстро согласился дать интервью Карлсону, который сам обратился с таким предложением. По его словам, еще до беседы были опасения, что на американского телеведущего в США «начнутся гонения». Песков отметил, что Карлсон понимал, что его ждет, и сейчас ему приходится «несладко».