Карлсон раскрыл, обсуждал ли он с Путиным Навального Такер Карлсон заявил, что не спрашивал Путина о Навальном во время интервью

Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что во время интервью не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы, касающиеся Алексея Навального и оппозиции. По его мнению, западная пресса достаточно много говорит об этом.

Я не говорил о Навальном, об «убийствах», об оппозиции на будущих выборах президента РФ, о «свободе медиа», потому что американские СМИ и так много об этом говорят, — сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Карлсон также заявил, что США недооценили промышленный потенциал России, который оказался гораздо серьезнее, чем они думали. Он отметил, что Путин хочет закончить конфликт на Украине.

Ранее он взял интервью у Путина и опубликовал его на своем сайте. Интервью в соцсети Twitter (X) набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина бывшему ведущему Fox News стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.