Карлсон предсказал исход конфликта на Украине Карлсон: Украина не победит Россию даже с поддержкой Запада

Фото: kremlin.ru

Украина не сможет одолеть Россию на поле боя, заявил журналист Такер Карлсон в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Экс-телеведущий Fox News подчеркнул, что даже с поддержкой и деньгами союзников это невозможно. Видеозапись разговора была опубликована в соцсети Twitter (Х).

Украина не сможет выиграть войну против России. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины, — сказал он.

Ранее Карлсон признался, что Москва производит куда более приятное впечатление, чем любой город в США. По его словам, для него это стало откровением. Экс-ведущий Fox News отдельно упомянул чистоту российской столицы, а также ее архитектурную красоту и безопасность.

До этого философ Александр Дугин предположил, что интервью Путина Карлсону войдет в историю как событие, благодаря которому удалось избежать ядерной войны. Дугин отметил, что разговор президента с Карлсоном, по его мнению, ориентирован на западную аудиторию, которая не знакома с русской историей. Публицист назвал беседу российского лидера с американским журналистом самым успешным медийным событием с начала специальной военной операции на Украине.