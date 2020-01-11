https://static.news.ru/photo/0114b19c-3526-11ea-aada-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-главу автомобилестроительного концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона во время заключения в токийской тюрьме допрашивали в среднем по семь часов в день без присутствия защитника. Допросы проходили даже в праздники и выходные дни. Об этом сообщил адвокат Гона Такаси Такано.

Получил доступ к данным прокуратуры о времени допросов за 70 дней заключения Гона. Из них следует, что в течение трёх дней его допрашивали даже по 11 часов подряд, — цитирует ТАСС Такано.

Улики против бывшего топ-менеджера адвокат считает неубедительными, поэтому настроен на победу в японском суде.

Как писал NEWS.ru, Карлос Гон признал свой незаконный побег из Японии и готов предоставить материалы по судебному процессу над ним на рассмотрение независимых юристов. По его словам, он просил быстрого процесса, но его никто не слушал. Гон снова осудил японскую систему правосудия и возложил вину за свой побег на прокуратуру Страны восходящего солнца.

Токийская прокуратура вынесла решение об аресте Гона, который имеет гражданство трёх стран — Франции, Бразилии и Ливана, 19 ноября 2018 года. Причиной стало то, что он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в $80 млн. Помимо этого, Гону предъявлены и другие обвинения. Однако в апреле 2019 года ему удалось выйти из тюрьмы под залог, а меру пресечения сменили на домашний арест. До весны 2020 года он не имел права покидать Японию, где должен состояться суд. Однако Гону удалось сбежать в Ливан.