Карла III сравнили с Байденом из-за портрета

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Портрет Карла III

Британского короля Карла III сравнили с американским лидером Джо Байденом из-за портрета. Букингемский дворец 29 июня представил новое полотно с монархом ко Дню вооруженных сил Великобритании. На нем Карл III запечатлен в парадной военной форме с медалями.

По мнению ряда пользователей Сети, Карл III в таком образе похож на главу Белого дома.

«Похож на Джо Байдена. Не очень хорошо выглядит», «Первое, о чем я подумал, — сходство с Байденом. Они примерно одного возраста», — писали подписчики в комментариях.

Ранее Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет Карла III. На полотне он изображен в красной форме Валлийской гвардии. Картина выполнена в ярко-красных тонах. Королева-консорт Камилла подчеркнула, что художнику Джонатану Йео удалось передать Карла III, однако в Сети портрет вызвал неоднозначную реакцию.

Член Союза художников России Алексей Бриков считает, что концепция изображения Карла III, которую использовал автор, соответствует современному искусству. Он объяснил, что в искусствоведении красный считается торжественным и парадным цветом. Бриков подчеркнул, что психика человека воспринимает этот оттенок как опасность, кровь, однако в искусствоведении другое восприятие.