Карла III провозгласили главой Австралии и Новой Зеландии

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Карл III

Король Великобритании Карл III официально провозглашен главой Австралии, сообщает телеканал SBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Энтони Альбанезе. Канберра также объявила 22 сентября днем национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Альбанезе и генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли 19 сентября прибудут в Лондон на похороны Елизаветы II. Траурная церемония будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

Карл III также провозглашен главой Новой Зеландии, передает радиостанция RNZ. Власти страны отметили, что новый британский монарх «давно питает привязанность к Новой Зеландии и постоянно демонстрирует глубокую заботу» о ней, что очень ценится местными жителями.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон подписали документ о провозглашении Карла III главой страны. Это было сделано за тем же столом, который использовала королева Елизавета II во время ее первого официального визита в Канаду в октябре 1957 года.