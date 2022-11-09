Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами в Йорке

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Король Карл III и королева Камилла

Короля Великобритании Карла III и его супругу королеву-консорта Камиллу закидали яйцами в городе Йорке, сообщает Daily Mail. По данным издания, британский монарх вместе с женой прибыл в город на церемонию открытия монумента, посвященного королеве Елизавете II.

Когда мужчина начал кидать в сторону монарших особ яйца, Карл III едва не наступил на одно из упавших возле него, но выглядел невозмутимо. Мужчину тут же схватила полиция. Во время задержания он выкрикивал, что Великобритания «была построена на крови рабов». Люди в толпе начали кричать «Боже, храни короля» и «Позор вам». Ни одно из яиц не попало в Карла или Камиллу.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Позднее Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью». Церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года. Она пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.