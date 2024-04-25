Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, проходящая химиотерапию от рака прямой кишки, получила звание Королевского кавалера ордена Почетных товарищей от короля Великобритании Карла III, пишет Daily Mail. По данным издания, 42-летняя принцесса Уэльская стала первым членом королевской семьи за последние 100 лет, удостоенным этой награды. Таким образом Карл III попытался поддержать невестку в трудный момент жизни, говорится в сообщении.
Принцесса Уэльская получила уникальную награду от короля в знак признания ее многолетней государственной службы. Орден был основан королем Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и госслужбе. Это символ «большого уважения» к принцессе со стороны ее свекра, короля Карла III, — пишет издание.
Другими обладателями звания Королевского кавалера ордена Почетных товарищей являются актеры Джуди Денч, Иэн Маккеллен, певец Пол Маккартни и писательница Джоан Роулинг.
Ранее Миддлтон опубликовала новую фотографию младшего сына Луи на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Снимок она сделала в честь 6-летия мальчика. На фото наследник венценосной семьи предстал в синих шортах и белой рубашке в клетку. Он лежит на бежевом пледе и с улыбкой смотрит в камеру. Чета поблагодарила поклонников за теплые слова в комментариях.
До этого Миддлтон впервые вышла на связь после новостей о ее онкологическом заболевании. Она написала в соцсетях пост с соболезнованиями в адрес родственников погибших в поножовщине, которая произошла в торговом центре Сиднея. Реакция членов королевского семейства на трагические события связана с тем, что Австралия является одним из 15 государств Содружества наций. Официально их возглавляет король Великобритании.