Карл III поддержал больную раком Миддлтон редким подарком Миддлтон первой из королевской семьи получила орден Почетных товарищей

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, проходящая химиотерапию от рака прямой кишки, получила звание Королевского кавалера ордена Почетных товарищей от короля Великобритании Карла III, пишет Daily Mail. По данным издания, 42-летняя принцесса Уэльская стала первым членом королевской семьи за последние 100 лет, удостоенным этой награды. Таким образом Карл III попытался поддержать невестку в трудный момент жизни, говорится в сообщении.

Принцесса Уэльская получила уникальную награду от короля в знак признания ее многолетней государственной службы. Орден был основан королем Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и госслужбе. Это символ «большого уважения» к принцессе со стороны ее свекра, короля Карла III, — пишет издание.

Другими обладателями звания Королевского кавалера ордена Почетных товарищей являются актеры Джуди Денч, Иэн Маккеллен, певец Пол Маккартни и писательница Джоан Роулинг.

Ранее Миддлтон опубликовала новую фотографию младшего сына Луи на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Снимок она сделала в честь 6-летия мальчика. На фото наследник венценосной семьи предстал в синих шортах и белой рубашке в клетку. Он лежит на бежевом пледе и с улыбкой смотрит в камеру. Чета поблагодарила поклонников за теплые слова в комментариях.

До этого Миддлтон впервые вышла на связь после новостей о ее онкологическом заболевании. Она написала в соцсетях пост с соболезнованиями в адрес родственников погибших в поножовщине, которая произошла в торговом центре Сиднея. Реакция членов королевского семейства на трагические события связана с тем, что Австралия является одним из 15 государств Содружества наций. Официально их возглавляет король Великобритании.