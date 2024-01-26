Карла III доставили в больницу Букингемский дворец не стал скрывать причину госпитализации Карла III

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Карл III

Король Великобритании Карл III был доставлен в больницу Лондона для лечения увеличенной простаты, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на пресс-релиз Букингемского дворца. На публике 75-летний монарх не будет появляться около двух недель.

В Букингемском дворце заявили, что короля госпитализировали перед плановой операцией на простате.

Этим утром короля госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения. Так же, как делают тысячи британских мужчин каждый год, король пройдет курс лечения увеличенной простаты, — говорится в заявлении.

Около двух недель назад врачи диагностировали Карлу III аденому предстательной железы.

17 января стало известно, что невестка Чарльза III принцесса Уэльская Кэтрин находится в больнице после плановой операции на брюшной полости.

Ранее королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.