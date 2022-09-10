Карл III официально провозглашен главой Канады

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Карл III

Британский монарх Карл III официально провозглашен главой Канады, сообщает The Epoch Times. На торжественной церемонии в Ридо-Холле в Оттаве присутствовали премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон. Они и подписали соответствующий документ.

Трюдо прибыл в резиденцию в районе 10 часов утра со своим младшим сыном Адрианом и возложил цветы к импровизированному мемориалу ныне покойной королевы Великобритании Елизаветы II. После этого он встретился с членами федерального кабинета и Тайного совета в рамках протокола о назначении нового суверена.

Отмечается, что Трюдо и Саймон подписали приказ в совете и прокламацию о вступлении за тем же столом, который использовала королева Елизавета II во время ее первого официального визита в Канаду в октябре 1957 года. После минуты молчания в резиденции послышались бурные аплодисменты.

Теперь в Канаде готовят серию мероприятий в память о наследии королевы Елизаветы II.

10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.