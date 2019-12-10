Превзойти по накалу эмоций и количеству аварий прошлогоднюю королевскую гонку в Баку на этот раз не удалось. Гран-при Азербайджана «Формулы-1» прошёл спокойно и, главное, без серьёзных травм. Но болельщикам всё же пришлось поволноваться.

Кому и почему отдавали предпочтение зрители и чем ещё запомнится очередной гоночный уик-энд, смотрите в материале News.ru.