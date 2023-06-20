Кардиолог рассказал, что станет с людьми на пропавшем батискафе «Титан» Кардиолог Кондрахин спрогнозировал гипертонический криз у людей на батискафе «Титан»

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Запасов кислорода у пассажиров батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане во время экскурсии к «Титанику», остается примерно на два дня, после чего у людей может начаться гипертоническая болезнь, рассказал в беседе с 5-tv.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Он подчеркнул, что в условиях нехватки воздуха при длительном нахождении на океанских глубинах проблемы со здоровьем будут неизбежны.

Основное, что может проявиться, это гипертоническая болезнь, то есть гипертонический криз — резкое повышение артериального давления из-за того, что человек испытывает психологическую нагрузку и нехватку кислорода, — объяснил Кондрахин.

По его словам, в условиях стресса организм потребляет больше кислорода, чтобы обеспечить нормальную работу мозга. Поэтому находящиеся на борту люди начнут быстрее сжигать кислород, после чего их ждут два этапа. Сначала из-за увеличения концентрации углекислого газа ухудшится самочувствие — появится сонливость, ощущение слабости, а затем человек просто уснет и впадет в кому — по аналогии с отравлением угарным газом.

На борту «Титана», по предварительным данным, находятся пять человек, среди которых — владелец компании-организатора подводных круизов, а также состоятельный британский бизнесмен.

Ранее председатель Клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин рассказал, что чем дольше продолжается операция по поиску батискафа, тем меньше шансов остается у людей на его борту.