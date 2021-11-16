Карабахский стимул: Азербайджан позвал инвесторов со всего мира

Предприниматели из 30 стран собрались в Баку, чтобы своими глазами увидеть и понять инвестиционный потенциал Азербайджана, который одномоментно расширился после возвращения Карабаха. Деловые люди рассматривают возможности крупных стартапов на освобождённых территориях, что привлечёт туда ещё больше частных средств.

Международный бизнес-форум (IBF) под эгидой Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD) открылся в Баку 15 ноября и продлится три дня. Он собрал государственных чиновников и дипломатов, представителей международных организаций, торговых палат и бизнес-ассоциаций из Турции, Канады, Европы, США, России, Северной Африки и с Ближнего Востока — всего более 500 иностранных потенциальных и существующих инвесторов.

ibforumorg/facebook.com

По секторам это в основном представители пищевой промышленности, сельского хозяйства, животноводства, туризма, энергетики, строительства и здравоохранения.

Мы осуществляем в Карабахе крупные проекты, такие как создание промышленных парков, которые способствуют увеличению инвестпривлекательности региона. В соответствии со стратегией развития на последующие пять лет в Азербайджане будут реализованы проекты, способствующие развитию частного сектора, — заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Международный бизнес-форум был учреждён MUSIAD в 1995 году. Сегодня он проходит в 25-й раз. За три дня участники IBF не только проведут переговоры и презентации, но и посетят места, где им видятся будущие предприятия и другие объекты инвестирования. Карабах с точки зрения инвестора — это пока практически чистое поле, где те, кто придёт туда раньше других, получит огромные конкурентные преимущества.

Председатель IBF Эрол Ярар видит наиболее привлекательными для инвесторов горнодобывающую отрасль и сельское хозяйство, а также туризм и объекты здравоохранения, учитывая, что Карабах был бальнеологическим курортом до его оккупации.

ibforumorg/facebook.com

Помимо этого, Азербайджан намерен построить новый таможенный пост на границе с Ираном. От индустриального парка экономической зоны Аразской долины до Ирана планируется строительство дополнительной автомагистрали и моста на ней. После открытия региональных коммуникаций значение экономической зоны Аразской долины ещё больше возрастёт.

Среди своих главных торговых партнёров в Баку видят Турцию и Россию. По данным замминистра казны и финансов Турции Нуреддина Небати, объём взаимной торговли между Турцией и Азербайджаном составил $15 млрд. Россия в этом плане занимает третье место (второе у Италии). Сегодня в Азербайджане работает более 1000 российских компаний. Россия инвестировала $6,2 млрд в экономику Азербайджана, а Азербайджан $1,2 млрд в экономику РФ.

В последнее время Азербайджан стал ключом к интеграции Востока и Запада, сказал NEWS.ru эксперт в сфере экономики Фуад Ибрагимов.

Азербайджан рассматривает осуществление четырёх мегапроектов, от успеха которых будет зависеть экономическая безопасность России, а именно — диверсификация её внешнеэкономических связей. Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для всех стран региона по созданию экономически благоприятной деловой среды, — отметил он.

Открытие транспортных коммуникаций создаст транзитный маршрут Россия — Ближний Восток — Африка, даст короткий выход в Россию для Турции. Таким образом, у Азербайджана есть возможность получить дополнительный доступ к рынкам России, к её транзитной и логистической инфраструктуре. В азербайджанском экспорте в Россию первое место занимает продукция сельского хозяйства, ковры ручной работы, текстильные изделия. Россия является крупнейшим экспортёром ненефтяных продуктов из Азербайджана. По словам Микаила Джаббарова, несмотря на трудности, вызванные пандемией, товарооборот между странами за первые шесть месяцев 2021 года увеличился.

Создание фармацевтического предприятия в индустриальном парке Пираллахи, сотрудничество Гянджинского автомобильного завода с заводом КамАЗ (работает в Азербайджане с 2014 года), реализация совместных проектов между «Азермашем» и Гянджинским автозаводом с одной стороны и ГАЗом с другой — примеры такого встречного инвестирования. Азербайджан использует 60 тысяч машин татарстанского автозавода. Планируется, что КамАЗ будет поставлять в страну и технику последнего поколения — грузовики модели К5. КамАЗ и Гянджинский автомобильный завод в июле 2021 года подписали меморандум об организации совместного предприятия (лизинговой компании).

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В будущем Россия станет получать свою часть дохода, используя дорогу Армения — Иран — Грузия, рассказал NEWS.ru экономический эксперт Аслан Асадов.

Это позволит выполнять полёты из городов России в Физули, Зангилан, Лачинский район. Две страны уже связывает транспортный коридор Север — Юг, созданный на основе соглашения от 2000 года между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. Целью коридора является сокращение сроков доставки товаров из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу, — сказал он.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за 2020 год составил $2,55 млрд. В последний предпандемический год эта цифра превышала $3 млрд. В том же 2020 году Азербайджан занял третье место по объёму товарооборота с Россией (после Италии и Турции). В свою очередь, на Азербайджан приходится около 50% торговли России на Южном Кавказе. Сегодня между двумя странами действует около 150 межгосударственных и межправительственных соглашений и договоров, и количество компаний с российским капиталом в Азербайджане постоянно растёт.