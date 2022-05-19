«Кара за русофобию»: Милонов не пожалел живущих в «Макдоналдсах» британцев Депутат Милонов об ищущих убежища в «Макдоналдсах» британцах: «Кара за русофобию»

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Правительство Великобритании, вводя санкции против России, наказало жителей своей же страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя новость о том, что из-за высоких цен на электричество британские семьи ищут убежища в ресторанах сети «Макдоналдс». По его мнению, это является «карой за русофобию».

Пусть платят за свою русофобию. Это всё равно, что погреться на сковородке у Сатаны. Вроде сначала тепло, а потом становится горячо. Искать спасение в «Макдоналдсе» и есть там — это двойной удар. Они уничтожают свою нацию. Если они все будут «жрать» в «Макдоналдсе», то умрут от ожирения и диабета. Они немудро поступают. Первый немудрый поступок британцев — русофия, а второй — «Макдоналдс». «Макдоналдс» — это кара за русофобию, — отметил Милонов.

Ранее газета The Guardian сообщила, что из-за высоких цен на электричество британские семьи ищут убежища в ресторанах сети «Макдоналдс», где они могут воспользоваться бесплатным интернетом, посидеть в тепле, посмотреть телевизор через бесплатный Wi-Fi, и умыться теплой водой. Также авторы статьи приводят результаты исследования, согласно которым уже 40% взрослых британцев испытывают трудности с внесением следующего платежа за коммунальные услуги.

Накануне стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по состоянию на апрель разогналась до 9% против 7% в марте и стала рекордной с весны 1982 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Кроме того, по итогам апреля цены в стране выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.