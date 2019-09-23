https://static.news.ru/photo/64745b3e-de78-11e9-96f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил к 2,5 годам условно Андрея Серикова, капитана сухогруза, который в феврале 2019 года врезался в автомобильный мост.

Серикова признали виновным в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и попытке покинуть место происшествия после аварии с яхтой, произошедшей ещё до инцидента с мостом, передаёт РИА Новости .

Приговор действует с испытательным сроком в четыре года, всё это время капитан будет находиться на свободе, если не совершит новых преступлений. Сериков выйдет из тюрьмы 24 сентября и будет переведён в пункт временного содержания иностранных граждан. Он сможет подать на апелляцию, равно как и настаивающая на реальном тюремном сроке прокуратура имеет право оспорить решение суда.

Россиянин будет выслан в Россию, если прокуратура не подаст апелляции в течение ближайшей недели.

Как писал News.ru ранее, в Наро-Фоминском районе грузовой автомобиль снёс пешеходный мост. Авария произошла на втором километре трассы А-107, грузовик марки DAF задел несущую конструкцию сооружения, вследствие чего мост упал.