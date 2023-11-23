Эксперт оценил готовность ВС России воевать с НАТО Военэксперт Сивков: Россия готова к противостоянию с НАТО

Фото: Global Look Press

Россия готова к тому, чтобы противостоять Североатлантическому альянсу, сказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Впрочем, по его словам, Блок скорее всего не решится на открытую войну с РФ из-за опасений, что она перерастет в ядерный конфликт.

Россия к этому готова. Но вопрос в другом, кто пойдет на конфликт, который может закончиться ядерным противостоянием. Я не думаю, что такие найдутся, и надеюсь, что НАТО до этого не дойдет, — сказал он.

При этом Сивков допустил, что заявление президента Чехии Петра Павела о необходимости готовиться к войне с Россией может быть призывом к НАТО вмешаться в военные действия на Украине. По его словам, так или иначе Альянс готовится к конфликту с Россией, и если он все же состоится, нельзя исключать, что противостояние пройдет на украинской территории.

Ранее на встрече с лидерами Венгрии Польши и Словакии президент Чехии заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, и призвал армии готовиться к конфликту высокой интенсивности. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что власти Чехии делают много истеричных заявлений, и отметил, что подобные изречения не красят руководство этой страны.



