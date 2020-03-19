https://static.news.ru/photo/3ee59406-6a1d-11ea-bf22-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Christian Ohde /www.imago-images.de/Global Look Pres

Даты проведения Каннского кинофестиваля отодвигаются на неопределённый срок. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своём официальном сайте .

В связи с кризисом в области здравоохранения Каннский фестиваль больше не сможет проходить в запланированные сроки, с 12 по 23 мая, — говорится в сообщении.

При этом организаторы рассматривают несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня - начало июля 2020 года.

NEWS.ru писал о том, что после того как правительство Франции запретило собрания более тысячи человек (ограничение действует как минимум до конца мая), перспективы проведения ежегодного Каннского фестиваля стали туманными.