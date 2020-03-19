Даты проведения Каннского кинофестиваля отодвигаются на неопределённый срок. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своём официальном
В связи с кризисом в области здравоохранения Каннский фестиваль больше не сможет проходить в запланированные сроки, с 12 по 23 мая, — говорится в сообщении.
При этом организаторы рассматривают несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня - начало июля 2020 года.
NEWS.ru писал о том, что после того как правительство Франции запретило собрания более тысячи человек (ограничение действует как минимум до конца мая), перспективы проведения ежегодного Каннского фестиваля стали туманными.
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