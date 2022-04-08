Кандидаты в президенты Южной Осетии проголосовали на выборах

Кандидат на пост президента, депутат Гарри Мулдаров со своей супругой Ариной и детьми во время голосования на избирательном участке №22.

Кандидаты в президенты Республики Южная Осетия Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев 10 апреля проголосовали на выборах главы главы государства. Также свой голос отдал действующий руководитель Анатолий Бибилов, сообщает ТАСС.

Мулдаров считает, что народ Южной Осетии ждёт перемен.

Не знаю, как всё будет складываться. Всё будет зависеть от людей. Захотят ли они, чтобы у нас поменялась власть или нет. Я так думаю, что они хотят перемен, — сказал кандидат на пост президента.

Тасоев отметил, что у него есть «достаточно реалистичная программа, которая нужна народу».

Я здесь родился, живу, знаю свой народ и его настроения. <...> У нас есть достаточно реалистичная программа, которая нужна народу, и в процессе общения с людьми мы выявляем их настроения. Мы рассчитываем на победу, — сказал Тасоев.

Ранее начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов заявил, что подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России может завершиться в мае-июне. По его словам, на подготовку потребуется два-три месяца, за это время необходимо будет собрать подписи, затем передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее должна начаться информационная кампания.

О том, что республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, нынешний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил 30 марта. По его словам, решение о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ поддержали ведущие российские политики.

Большинство членов ООН (кроме России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Сирии) не признают независимость Южной Осетии, считая республику частью Грузии. Власти последней уже выразили протест по поводу планов проведения подобного референдума.