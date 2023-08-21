Кандидаты в президенты Эквадора пришли на выборы в бронежилетах

Фото: Rafael Rodriguez/ZUMAPRESS/Global Look Press

Кандидаты в президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Кристиан Зурита пришли на избирательные участки в бронежилетах, передает газета El Universo. Это стало известно из фотографий и видео из соцсетей.

Также при Нобоа была личная охрана. При этом отмечается, что жена кандидата на пост главы Эквадора прибыла на выборы в обычной одежде. Зурита пришел на избирательный участок в каске и бронежилете.

Он был в каске и бронежилете. При этом сотрудники в форме охраняли его на каждом шагу и охраняли избирательный участок с автоматами, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что в Эквадоре убили второго политика за неделю до выборов. Жертвой нападения стал лидер политического движения «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас в Эквадоре Педро Брионес. До этого сообщалось, что 10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. Ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны.