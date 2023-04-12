Кандидат в президенты Турции озвучил планы на Россию Кандидат в президенты Турции Индже: с Россией будут расширяться дипломатические контакты

Фото: Mustafa Kaya / Xinhua / Global Look Press

Кандидат на пост президента Турции Мухаррем Индже рассказал, что в случае своего избрания планирует построить более крепкие дипломатические отношения с Москвой, передает РИА Новости. Он также выступил за существенное увеличение товарооборота между странами. По его словам, Москву и Анкару связывают сферы энергоресурсов и туризма.

Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами, — сказал Индже.

На предыдущих президентских выборах Индже набрал 30% голосов и представлял интересы оппозиции. По информации агентства, в 2023 году за него готовы проголосовать 8–10% жителей Турции.

Политолог Икбаль Дюрре в беседе с NEWS.ru рассказал, что если президентские выборы в Турции выиграет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, то Анкара, скорее всего, сохранит прежние совместные экономические проекты с Россией, но избавится от систем ПВО С-400, купленных у Москвы. Собеседник подчеркнул, что основной конкурент нынешнего лидера республики Реджепа Эрдогана настроен более прозападно, но не рискнет резко обострять отношения с РФ.