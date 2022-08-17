Кандидат в президенты Панамы снял на видео падение своего вертолета

Фото: Соцсети

Димитрий Флорес

В Панаме разбился вертолет, на борту которого находился кандидат в президенты страны Димитрий Флорес. Политик лично снял момент происшествия на видео и попросил о помощи, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как вертолет пролетает над покрытой лесом горой, а затем попадает в густой туман или облачность и заваливается на бок. Некоторое время слышны лишь голоса людей, после чего в кадре появился Флорес. Он сообщил, что все шесть человек, находившиеся на борту воздушного судна живы, но получили травмы и им требуется помощь.

Нужно, чтобы кто-то пришел к нам на помощь, пожалуйста. Я уверен, что у нас сломаны ноги и руки, — сказал политик.

При этом Флорес говорил несколько с трудом, а по его лицу было видно, что он старается сдержать боль.

По данным издания, помощь до потерпевших крушение добралась несколько часов спустя. Все спасенные были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что в Конго разбился вертолет миссии ООН. В результате катастрофы погиб гражданин России, старший группы военных наблюдателей Алексей Мизюр, а также трое миротворцев из Индии и Марокко.