Кандидат в президенты Франции призвала не врать Украине о членстве в НАТО

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс высказалась о возможности принятия Украины в НАТО. Она отметила, что если станет главой государства, то эта тема не будет стоять на повестке дня, пишет РИА Новости.

С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня, — сказала она на предвыборной встрече с избирателями.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле. Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Тем не менее не исключено, что он вновь поучаствует в предвыборной гонке.

Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Париж выйдет из НАТО в случае её победы на выборах. По мнению политика, Франция должна защищать свои интересы, а также выйти из логики военных блоков. Выход из Североатлантического альянса сделает невозможным втягивание страны в чужие конфликты.