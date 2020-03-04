Вступая в Верховной Раде, кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам.
Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностным лицам, в том числе министрам нового правительства, — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост премьера страны должен сделать «невозможное».
Как писал NEWS.ru, премьер-министра Украины Гончарука отправили в отставку 4 марта 2020 года. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226.
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