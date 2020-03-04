https://static.news.ru/photo/1f61a4fc-5e34-11ea-b986-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмигаль Фото: Денис Шмигаль/facebook.com

Вступая в Верховной Раде, кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам.

Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностным лицам, в том числе министрам нового правительства, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост премьера страны должен сделать «невозможное».

Как писал NEWS.ru, премьер-министра Украины Гончарука отправили в отставку 4 марта 2020 года. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226.