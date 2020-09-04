Кандидат в мэры Киева снялась в образе Мэри Поппинс

https://static.news.ru/photo/0235f0f2-eeaa-11ea-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Ирина Верещук Фото: vereshchuk.ukraine/facebook.com

Кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук приняла участие в съёмках ролика, в котором «парила» над городом.

Видео процесса съёмок было выложено на странице «Рукавички кличка» в Facebook. В Сети сразу же на него появились пародийные фото.

Отмечается, что женщина на кадрах одета в жёлтый плащ, а в руке держит зелёный зонтик. Возможно, что авторы ролика провели аналогии с няней-волшебницей Мэри Поппинс, героиней сказочных повестей английской писательницы Памелы Трэверс.

Ранее парламентская фракция Верховной рады «Слуга народа» провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева. Среди пяти претендентов больше всего голосов однопартийцев собрала нардеп Ирина Верещук.

Как писал NEWS.ru, 31 августа утвердили и назвали имена кандидатов в мэры крупных украинских городов. Муниципальные выборы на Украине пройдут 25 октября.