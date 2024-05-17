Кандидат в мэры и еще пять человек погибли в перестрелке Кандидат в мэры мексиканской Ла-Конкордии погибла в перестрелке

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Кандидат в мэры мексиканского города Ла-Конкордия Лусеро Лопес Маса погибла в результате перестрелки, произошедшей в штате Чьяпас, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представители ведомства подчеркнули, что жертвами также стали еще пять человек, которые пришли на мероприятие, организованное в рамках избирательной кампании. В числе погибших оказалась несовершеннолетняя девушка. По факту произошедшего проводится расследование.

По данным местного издания El Universal, перестрелка произошла на местной автозаправочной станции. Сподвижники кандидата в мэры попытались скрыться на автомобилях, однако по ним открыли огонь. Отмечается, что тела троих мужчин были найдены непосредственно на заправке, тела женщин обнаружены в транспортных средствах. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным предварительного расследования, столкновение произошло между вооруженными гражданскими лицами во время мероприятия избирательной кампании, на котором присутствовала кандидат на пост главы муниципалитета Ла-Конкордия от Народной партии Чьяпаса Лусеро Лопес Маса, — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что город Ла-Конкордия расположен в штате, где происходит противостояние двух крупных мексиканских наркокартелей. За последние несколько дней там погибли 11 мирных жителей, в том числе двое священнослужителей.

Как сообщалось ранее, в Париже мужчина устроил перестрелку с сотрудниками полиции. До этого он напал на жену с ножом. В результате стрельбы пострадали двое полицейских, их состояние оценивается как тяжелое.