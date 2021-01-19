Кандидат на пост главы Госдепа намерен продолжить противостояние с Россией

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Бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр заявил, что ему удалось разгадать тайну Лох-Несского чудовища, обитающего в шотландском озере. По версии исследователя, в водоёме может обитать древнее существо.

Учёный предполагает, что существо было заперто в ловушке водоёма после последнего ледникового периода. Не исключено, что его сородичи успели мигрировать, иначе бы в озере осталось несколько подобного рода существ. Все...