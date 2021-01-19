Кандидат на пост главы Госдепа намерен продолжить противостояние с Россией

https://static.news.ru/photo/fceb79b6-5a68-11eb-8381-fa163e074e61_660.jpgЭнтони БлинкенФото: Ron Sachs/Global Look Press
Возродить международные альянсы для противостояния «угрозам, исходящим от России и Ирана», намерен кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. Это следует из текста его выступления перед конгрессом.
Мы можем возродить наши ключевые альянсы, которые усиливают наше влияние по всему миру. Вместе мы имеем гораздо больше возможностей для того, чтобы противостоять угрозам, исходящим от России, Ирана и Северной Кореи, а также чтобы отстаивать демократию и права человека, — цитирует его ТАСС.
Блинкен добавил, что если США перестают быть лидером, то либо другая страна попытается занять их место, причём явно не собираясь продвигать интересы Вашингтона, либо наступает хаос. По его словам, США сейчас сталкиваются с «миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами». Эти и другие вызовы необходимо решать, возродив «американскую дипломатию».
Ране российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выдвижение Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепартамента США по политическим вопросам.
Пушков охарактеризовал Нуланд как сторонницу «смены режимов», а также отметил, что она всегда поддерживала подстрекательство других стран на борьбу с РФ. Он напомнил, что муж Нуланд, Роберт Каган, также является сторонником сдерживания России, писал NEWS.ru.