https://static.news.ru/photo/242d0d84-d3d1-11e9-bf01-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на слова украинца Олега Сенцова о «возвращении в Крым на танке». Она напомнила, что выступавшие в его поддержку, по всей видимости, ошибались, называя его не террористом, а простым режиссёром.

В его поддержку выступали директор Европейской киноакадемии Марион Дёринг, Немецкая кинематографическая академия. Альмодовар, Вендерс, Каурисмяки, Вайда и другие прославленные режиссёры обращались к нашему президенту, — перечисляет Канделаки в своём Telegram-канале.

Ведущая констатировала, что порой «жизнь даёт более сюрреалистичные сюжеты, чем кино».

Ранее, как писал News.ru, Олег Сенцов, освобождённый из заключения в России во время обмена пленными с Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках». Он также сообщил, что будет жить в Киеве, где находится его мать, однако ребёнка намерен отправить к бывшей жене на полуостров.