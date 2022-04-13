Канцлера ФРГ Шольца сбил с толку отказ Зеленского принять Штайнмайера

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телерадиокомпании RBB выразил недоумение по поводу отказа киевских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. По его словам, лидер Германии чётко выразил свою позицию по отношению к России и спецоперации.

Это вызывает недоумение. Для меня очевидно: Франк Штайнмайер чётко сказал, как он воспринимает ситуацию после перевыборов, он осудил действия России и призвал [президента РФ Владимира] Путина отвести его войска, — пояснил Шольц.

Он подчеркнул, что Киев внезапно отменил запланированный на вторник визит Штайнмайера, не сообщив причину. При этом глав Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Зеленский принял без изменений.

13 апреля газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщала о том, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его «тесных связей с Россией». Ведомство президента ФРГ получило чёткое заявление из Киева о том, что пока о встрече не может идти речи, но украинские власти не исключают такую возможность в будущем.