Канцлер Германии: запрет на импорт золота из России нужно обсуждать в ЕС

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что инициативу США о введении запрета на импорт золота из России нужно обсуждать на уровне Евросоюза, а не в формате G7. В эфире немецкого телеканала ZDF он добавил, что антироссийские санкции в ближайшее время будут дорабатываться.

Мы обсуждаем этот вопрос, но его нужно будет обсуждать и в кругу ЕС, так что решение по этому делу в конечном итоге принимать не G7. Но мы постоянно будем «совершенствовать» наши санкции — на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство, — утверждает Шольц.

Накануне четыре страны объявили о запрете на импорт российского золота из-за военной операции РФ на Украине. Речь идет о США, Великобритании, Канаде и Японии. Ограничения коснутся закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное.