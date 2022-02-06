Канцлер Германии оценил переговоры Байдена с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень трудными переговоры между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным по ситуации на Украине. В интервью изданию The Washington Post он отметил «силу и лидерство», проявленные американским лидером в ходе диалога.

Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство — это то, что он там делает, — сказал канцлер.

Шольц добавил, что США являются самым важным союзником Германии и всей Европы. По его словам, вместе они много работали, чтобы предупредить Россию о высокой плате за вмешательство в дела Украины.

Ранее Шольц заявил, что Германия и её союзники готовы «предпринять все необходимые шаги», если Россия вторгнется на Украину. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, станет ли Берлин отказываться от «Северного потока — 2».

Шольц также объяснил отказ Германии поставлять Украине оружие. Он подчеркнул, что ФРГ чётко придерживается существующих критериев при экспорте вооружений в кризисные регионы.