Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине

Победы России в спецоперации на Украине допустить нельзя, заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналу Spiegel. Он добавил, что навязанный мир, каким его видит президент РФ Владимир Путин, неприемлем.

Навязанный мир, как это предвидит президент Путин, неприемлем.<...> С нашими партнёрами мы согласны с тем, что Россия не должна выиграть эту военную операцию, — заявил Шольц.

Он добавил, что НАТО не будет участвовать в военных действиях на Украине, при этом государства — члены Альянcа и дальше будут поддерживать Украину как финансово, так и военными средствами.

Также он сообщил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки будут от ВПК.

15 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он также добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.