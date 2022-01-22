Канцлер ФРГ заявил, что НАТО не может гарантировать нерасширение

Вопрос вступления новых стран Восточной Европы в состав НАТО сейчас не стоит на повестке дня, однако Альянс не может гарантировать нерасширение. Трансатлантический оборонный союз необходим. Демократические страны в рамках НАТО объединяют интересы в сфере безопасности, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть, — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам Альянса и в случае соответствующего политического решения смогут присоединиться к блоку. Впоследствии глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. По его словам, это следует из существующей политики безопасности.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс в данный момент не рассматривается.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к вступлению в НАТО. По его мнению, уровень армии и специалистов соответствует требованиям Альянса. Глава государства также отметил, что без Киева «крепкого ЕС не будет».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле наблюдают стремительный процесс вооружения Украины странами — членами НАТО и провокационные действия Альянса. Эти шаги вынуждают Москву отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и безопасности. По его словам, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток продолжается.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.