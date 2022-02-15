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Канцлер ФРГ Шольц: расширение НАТО нет в повестке дня

18:09, 15 февраля 2022
Канцлер ФРГ Шольц: расширение НАТО нет в повестке дня Олаф Шольц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Расширение НАТО не планируется, его нет в повестке дня, по крайней мере этим не придётся заниматься сегодняшним правительствам, заявил Канцлер Германии Олаф Шольц, подводя итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. 

Расширение НАТО не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придётся заниматься, пока мы каждый будет на своём посту, — заявил Шольц на пресс-конференции.

Немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции также сказал, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением Минских договорённостей. По его словам, необходимо вести переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы (Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины)

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