Канцлер ФРГ Шольц: расширение НАТО нет в повестке дня

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин хотел бы внести ясность в вопрос вступления Украины в НАТО, заявил он по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он напомнил об обещании НАТО не расширяться на восток и отметил, что Альянс на тему вступления Украины в блок «говорит» давно. Путин добавил, что хотел бы решить этот «прямо сейчас», в ходе переговоров.

Мы с вами должны понимать, что значит «говорят» в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ....