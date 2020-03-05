https://static.news.ru/photo/cf1b0c7a-5ee4-11ea-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nikwallendaofficial/facebook.com

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса американец Ник Валленда прошёл по канату, натянутому над кратером щитовидного вулкана Масая в Никарагуа.

Расстояние в 550 метров канатоходец преодолел за 31 минуту, сообщает France Press. Проход Валленды снимали на 17 камер и четыре беспилотника.

Вулкан высотой 635 метров расположен в 20 км от столицы и крупнейшего города Никарагуа Манагуа.

В июне 2019 года Ник Валленда и его сестра Лияна совершили переход по тросу между двумя небоскрёбами в Нью-Йорке. За происходящим наблюдали несколько тысяч человек. Канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа, писал NEWS.ru.