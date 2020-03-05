Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса американец Ник Валленда прошёл по канату, натянутому над кратером щитовидного вулкана Масая в Никарагуа.
Расстояние в 550 метров канатоходец преодолел за 31 минуту,
Вулкан высотой 635 метров расположен в 20 км от столицы и крупнейшего города Никарагуа Манагуа.
В июне 2019 года Ник Валленда и его сестра Лияна совершили переход по тросу между двумя небоскрёбами в Нью-Йорке. За происходящим наблюдали несколько тысяч человек. Канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен