Канаду назвали убежищем для нацистских военных преступников Экс-министр Канады: страна стала убежищем для нацистских военных преступников

Фото: Patrick Doyle/AP/TASS

Ярослав Хунка

Канада стала убежищем для нацистских военных преступников, заявил экс-министр юстиции страны Ирвин Котлер в интервью телеканалу CTV. Таким образом он отреагировал на скандал с чествованием в канадском парламенте эсэсовца Ярослава Хунки, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.

Котлер задался вопросом, каким образом Хунке удалось столько лет прожить в стране, учитывая его прошлое. Экс-министр подчеркнул, что этот случай говорит о безразличии и бездействии, которые царили во власти на протяжении многих лет.

В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников, — заключил Котлер.

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.

В итоге спикеру палаты общин канадского парламента Энтони Роте, который пригласил ветерана, пришлось уйти в отставку. А сам Хунка пожаловался, что будет вынужден бежать в Южную Америку из-за возможного уголовного преследования.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона выдвинет на международных площадках в будущем еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма. Он призвал Оттаву вынести урок из ситуации с чествованием нациста и солидаризироваться с инициативами Москвы по осуждению нацизма.