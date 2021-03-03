Канаду назвали самой популярной страной для работы

Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов в 2020 году стала Канада, потеснив США. Кроме того, соискателей стали привлекать страны, где достигли более заметных успехов в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в совместном исследовании BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального».
Данные исследования
При этом самой привлекательной страной для миграции стала Канада.
Общее снижение заинтересованности в переездах эксперты связывают с пандемией и отмечают, что людей стали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять заражению.
Также в топ-10 стран, привлекательных для переезда по мнению респондентов, вошли Австралия. Германия, Великобритания. Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что избранный президент Джо Байден хочет изменить правила иммиграции в США в первый же день своего президентства, сообщают источники в его администрации. Приходящий глава Белого дома принесёт с собой долгожданное смягчение миграционного законодательства, заметно ужесточённое при Дональде Трампе. Однако для желающих переехать в США россиян в законопроекте мало хороших новостей: в основном он нацелен на выходцев из Латинской Америки.