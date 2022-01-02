Канадского дипломата назвали «некультурной свиньёй» после слов о Путине

Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте РФ Владимире Путине и оскорбление россиян. Некоторые пользователи даже перешли на оскорбления и назвали его «некультурной свиньёй».

В своём аккаунте Александер резко высказался в адрес сторонников российского президента, а также жёстко «прошёлся» по российской политике. После этого подписчики осудили высказывания дипломата, назвав их некорректными.

Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <...> Раньше я думал, что вы за поиск истины, — написал один из юзеров.

Другой же сыронизировал, что Канада якобы несёт демократию. Третий же раскритиковал ООН, отметив, что эта организация в действительности мало заботится о человеческих ценностях. Некоторые читатели назвали автора твита лжецом, а один и вовсе перешёл на оскорбления.

Канадский дипломат нередко публикует в своих аккаунтах в соцсетях резкие высказывания в адрес России. Он выступает за проукраинскую повестку и считает, что страна должна как можно скорее войти в состав НАТО.

Ранее бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Россию ожидает международная изоляция в случае военной агрессии на Украине. Война также спровоцирует «кровотечение» российской экономики, отметил он.