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Канадского дипломата назвали «некультурной свиньёй» после слов о Путине

Пользователи Twitter осудили резкие слова канадского дипломата Александера о Путине
18:44, 02 января 2022
Канадского дипломата назвали «некультурной свиньёй» после слов о Путине Крис Александер Фото: chrisalexander.ca
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Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте РФ Владимире Путине и оскорбление россиян. Некоторые пользователи даже перешли на оскорбления и назвали его «некультурной свиньёй».

В своём аккаунте Александер резко высказался в адрес сторонников российского президента, а также жёстко «прошёлся» по российской политике. После этого подписчики осудили высказывания дипломата, назвав их некорректными.

Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <...> Раньше я думал, что вы за поиск истины, — написал один из юзеров.

Другой же сыронизировал, что Канада якобы несёт демократию. Третий же раскритиковал ООН, отметив, что эта организация в действительности мало заботится о человеческих ценностях. Некоторые читатели назвали автора твита лжецом, а один и вовсе перешёл на оскорбления.

Канадский дипломат нередко публикует в своих аккаунтах в соцсетях резкие высказывания в адрес России. Он выступает за проукраинскую повестку и считает, что страна должна как можно скорее войти в состав НАТО.

Ранее бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Россию ожидает международная изоляция в случае военной агрессии на Украине. Война также спровоцирует «кровотечение» российской экономики, отметил он.

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