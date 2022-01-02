Канадского дипломата назвали «некультурной свиньёй» после слов о Путине
Пользователи Twitter осудили резкие слова канадского дипломата Александера о Путине
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:44, 02 января 2022
Крис АлександерФото: chrisalexander.ca
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Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте РФ Владимире Путине и оскорбление россиян. Некоторые пользователи даже перешли на оскорбления и назвали его «некультурной свиньёй».
В своём аккаунте Александер резко высказался в адрес сторонников российского президента, а также жёстко «прошёлся» по российской политике. После этого подписчики осудили высказывания дипломата, назвав их некорректными.
Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <...> Раньше я думал, что вы за поиск истины, — написал один из юзеров.
Другой же сыронизировал, что Канада якобы несёт демократию. Третий же раскритиковал ООН, отметив, что эта организация в действительности мало заботится о человеческих ценностях. Некоторые читатели назвали автора твита лжецом, а один и вовсе перешёл на оскорбления.
Канадский дипломат нередко публикует в своих аккаунтах в соцсетях резкие высказывания в адрес России. Он выступает за проукраинскую повестку и считает, что страна должна как можно скорее войти в состав НАТО.
Ранее бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Россию ожидает международная изоляция в случае военной агрессии на Украине. Война также спровоцирует «кровотечение» российской экономики, отметил он.