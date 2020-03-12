https://static.news.ru/photo/e0b96e96-647e-11ea-8d6a-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо самоизолировался до получения результатов теста на коронавирус, который заподозрили у его супруги Софи.

По информации британского издания Express, прошлой ночью у Софи Трюдо был жар и другие симптомы простуды, характерные также для COVID-19. Женщину немедленно госпитализировали и провели тест на коронавирус.

Врачи не просили премьер-министра Трюдо изменить график своих встреч, но политик решил принять дополнительные меры предосторожности, пока результаты теста неизвестны.

Премьер-министр предпочёл самоизолироваться и работать из дома до получения результатов Софи, — отметили в администрации Трюдо.

Как писал NEWS.ru, к 12 марта коронавирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.