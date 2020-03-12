Канадский премьер-министр Джастин Трюдо самоизолировался до получения результатов теста на коронавирус, который заподозрили у его супруги Софи.
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Врачи не просили премьер-министра Трюдо изменить график своих встреч, но политик решил принять дополнительные меры предосторожности, пока результаты теста неизвестны.
Премьер-министр предпочёл самоизолироваться и работать из дома до получения результатов Софи, — отметили в администрации Трюдо.
Как писал NEWS.ru, к 12 марта коронавирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.
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