https://static.news.ru/photo/a865ac0c-6c5e-11ea-bb00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Парламент Канады проведёт экстренное заседание 24 марта 2020 года. На нём планируют законодательно утвердить меры по борьбе с коронавирусом.

Палата общин соберётся во вторник, 24 марта, в полдень, чтобы законодательно оформить наш план экстренных мер по противодействию угрозе распространения пандемии, — заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Отмечается, что позднее эти законопроекты рассмотрит сенат страны. Парламент Канады приостановил свою работу с 13 марта до 20 апреля 2020 года. Причиной стала вспышка коронавируса.

NEWS.ru информировал ранее, что из-за вспышки коронавируса Оттава намерена ввести по всей стране режим чрезвычайной ситуации. С таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.